ВС РФ пресекли действия восьми украинских ДРГ в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях

В частности, действия трех групп диверсантов были пресечены в районе Новомихайловки ДНР, а также Левадного и Марфополя Запорожской области.

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Российские войска за минувшие сутки в общей сложности пресекли действия восьми украинских ДРГ в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп», - сказал он.

Кроме того, в районе Новомихайловки ДНР, Левадного и Марфополя Запорожской области российским бойцам удалось пресечь действия трех украинских диверсионных групп, уточнил Конашенков.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Ее цели - освободить ЛНР и ДНР, население которых в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны официального Киева, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.