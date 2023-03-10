Опубликованы кадры боевого слаживания российских танкистов в зоне спецоперации

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На полигоне в зоне проведения специальной военной операции танкисты 2-го армейского корпуса доводят до автоматизма действия экипажей в «танковой карусели». Едва одна машина заканчивает стрельбу, ее место тут же занимает другая, а первый экипаж откатывается на исходную для пополнения боекомплекта. Так достигается непрерывность ведения огня, противник не успевает сменить позицию и эффективно уничтожается.

По команде танк выдвигается на огневой рубеж. Мишени находятся на удалении два километра, стрельба ведется в движении, это требует не только мастерства от наводчика, но и слаженности всего экипажа. Тренировки по десять часов в день, как днем, так и ночью. Командир танка с позывным Наум гоняет свой экипаж до седьмого пота. Сам воюет с 2014-го, за эти годы приобрел богатейший опыт, которым и делится с подчиненными. В бою экипаж должен действовать как единый отлаженный механизм.

Огневая подготовка - ключевой элемент боевой учебы, и именно ему здесь уделяют основное внимание. От точности стрельбы зависит не только жизнь экипажа, но и жизни бойцов, наступление которых, как правило, и поддерживают танки.

Один из элементов огневой подготовки - стрельба с закрытой позиции, то есть цель находится вне зоны прямой видимости, огонь ведется по координатам от корректировщика. Точность такой стрельбы зависит от умения экипажа самостоятельно производить все расчеты и работать с корректировщиком. Цель, хоть ее визуально и не видно, все же постоянно находится под наблюдением. Эффективность такого применения танков уже не раз была доказана в бою.

Реальный боевой опыт инструкторов позволяет готовить по-настоящему высококлассных специалистов. На нагрузки, как и на строгость командиров, в батальоне никто не жалуется, доверяя суворовскому завету «Тяжело в учении - легко в бою».

Ранее в сюжете «Звезды» мы рассказывали, как расчеты ЗРК «Тор» борются с ракетами и БПЛА украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.