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На Донецком направлении российские военные за сутки ликвидировали более 220 боевиков

15:02 12.03.2023
Уничтожены БПМ, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица Д-30.
На Донецком направлении российские военные за сутки ликвидировали более 220 боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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На Донецком направлении за сутки российские войска ликвидировали более 220 украинских боевиков. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, также уничтожены семь автомобилей, гаубица Д-30, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. 

Напомним, накануне МО РФ сообщило о ликвидации более 140 украинских националистов на Донецком направлении. Их уничтожили районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое.

Также были выведены из строя две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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