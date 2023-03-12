На Донецком направлении российские военные за сутки ликвидировали более 220 боевиков

Уничтожены БПМ, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица Д-30.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Донецком направлении за сутки российские войска ликвидировали более 220 украинских боевиков. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, также уничтожены семь автомобилей, гаубица Д-30, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

Напомним, накануне МО РФ сообщило о ликвидации более 140 украинских националистов на Донецком направлении. Их уничтожили районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое.

Также были выведены из строя две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.