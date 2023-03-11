На Донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских боевиков

Уничтожены две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Донецком направлении российские военные за сутки ликвидировали более 140 украинских военных. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Националистов ликвидировали в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР. Также уничтожены две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Кроме того, на Херсонском направлении ликвидировали свыше 50 националистов. Уничтожены три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Напомним, в минувший четверг Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-8. Отличились и российские зенитчики. За сутки они перехватили шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили пять вражеских беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.