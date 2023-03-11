Вильфанд: в воскресенье будет тепло, но москвичи его не почувствуют

Синоптик напомнил, что в ветреную погоду с обильными осадками легко простудиться и призвал одеваться теплее.

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Погода побалует москвичей и гостей столицы теплом в этой воскресенье, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, воздух прогреется до плюс 5 градусов. Столбики термометров поползут вверх уже в субботу под влиянием теплых воздушных масс из Турции, добавил он.

«Но москвичи не ощутят этого тепла, потому что, во-первых, погода будет сопровождаться осадками <...> И второе - порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. При такой погоде, когда воздух насыщен влагой, и при порывистом ветре будет ощущение отрицательной температуры», - пояснил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил жителей европейской части страны, Поволжья, Урала и юга Западной Сибири о значительных осадках. Помимо этого, Вильфанд рассказал о гололедице и сильном ветре.