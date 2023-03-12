В стране и мире В стране и мире В стране и мире

112: сына депутата Иванюженкова подозревают в убийстве человека в подмосковном баре

Анна Назайкина
12:50 12.03.2023
Как утверждается, ножевым ранением в сердце был убит 23-летний уроженец Пензенской области.
112: сына депутата Иванюженкова подозревают в убийстве человека в подмосковном баре
© Фото: Daniel Felipe Kutepov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сына депутата Государственной думы, хоккеиста Артема Иванюженкова подозревают в убийстве, передает Telegram-канал 112. Как утверждается, после совершение преступления в подмосковном кафе он скрылся из заведения.

Было добавлено, что в настоящий момент семья спортсмена ведет переговоры, чтобы подозреваемый добровольно пришел к правоохранителям.

На то, что именно молодой человек нанес смертельное ранение посетителю кафе, указывают воспоминания нескольких свидетелей.

По информации 112, все произошло в гриль-баре. Ножевым ранением в сердце был убит 23-летний уроженец Пензенской области.

Это не первое уголовное дело, в котором, по данным СМИ, фигурирует имя Иванюженкова. В июле 2020 года появилась информация, что велосипедист в Подольске погиб в аварии с участием хоккеиста.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:50 В стране и мире
Кулеба: публикации СМИ о причастности Украины к диверсиям на «СП» были спланированы
12:50 В стране и мире
112: сына депутата Иванюженкова подозревают в убийстве человека в подмосковном баре
12:07 В стране и мире
Видео
При ДТП с 21 автомобилем в Саратовской области пострадали 15 человек
10:32 В стране и мире
Марочко: украинские боевики перешли в глухую оборону на Краснолиманском направлении
09:45 В стране и мире
Байден и губернатор Калифорнии Ньюсом обсудили крах банка Silicon Valley
Популярное
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.