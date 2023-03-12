112: сына депутата Иванюженкова подозревают в убийстве человека в подмосковном баре

Как утверждается, ножевым ранением в сердце был убит 23-летний уроженец Пензенской области.

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Сына депутата Государственной думы, хоккеиста Артема Иванюженкова подозревают в убийстве, передает Telegram-канал 112. Как утверждается, после совершение преступления в подмосковном кафе он скрылся из заведения.

Было добавлено, что в настоящий момент семья спортсмена ведет переговоры, чтобы подозреваемый добровольно пришел к правоохранителям.

На то, что именно молодой человек нанес смертельное ранение посетителю кафе, указывают воспоминания нескольких свидетелей.

По информации 112, все произошло в гриль-баре. Ножевым ранением в сердце был убит 23-летний уроженец Пензенской области.

Это не первое уголовное дело, в котором, по данным СМИ, фигурирует имя Иванюженкова. В июле 2020 года появилась информация, что велосипедист в Подольске погиб в аварии с участием хоккеиста.