Премьер Израиля Нетаньяху высказался об атаке на пешеходов в центре Тель-Авива

По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в Тель-Авиве был совершен тяжелый теракт. В настоящее время сообщается о трех пострадавших.

© Видео: RighteousPrsona, Twitter © Фото: RighteousPrsona, Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стрельба по пешеходам в центре Тель-Авива является терактом и выразил поддержку правоохранительным органам, работающим на месте происшествия.

«Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в городе на побережье Средиземного моря неизвестный открыл стрельбу по прохожим. К настоящему моменту сообщается, что ему удалось ранить минимум трех человек. На кадрах, опубликованных очевидцами, отчетливо слышны частые выстрелы - возможно, преступник использовал автоматическое оружие.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме неизвестный мужчина на автомобиле врезался в автобусную остановку. В результате происшествия погибли 6-летний ребенок и молодой человек 20 лет, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Израильские власти расценили инцидент как теракт, водитель был убит сотрудниками правоохранительных органов.