Путин дал старт движению по открывшимся девяти станциям БКЛ метро Москвы

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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии девяти замыкающих станции Большой кольцевой линии московского метро. В ходе мероприятия, в котором также принимал участие мэр столицы Сергей Собянин, российский лидер дал старт движению по новым станциям.

«Как вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю! С Богом!» - сказал Путин.

Также президент подписал обновленную схему столичного метро, на которой изображена замкнутая Большая кольцевая линия.

Ранее в ходе встречи с Путиным Собянин отметил, что год назад глава государства открывал БКЛ, когда были готовы две трети линии. В настоящий же момент ее строительство полностью завершено. Путин в свою очередь отметил мощное развитие столицы.

Большая кольцевая линия - это один из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия. Она состоит из 70 километров путей, 31 станции и трех электродепо. 1 марта были введены в эксплуатацию станции «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».