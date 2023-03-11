ВФУ сбросили с дрона боеприпас на Старомихайловку под Донецком

Поселок находится приблизительно в 20 километрах от столицы ДНР.

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Украинские боевики днем, 11 марта, сбросили с дрона боеприпас на населенный пункт Старомихайловка под Донецком. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.45 – населенный пункт Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА», - сообщило представительство республики в своем Telegram-канале.

Поселок Старомихайловка находится приблизительно в 20 километрах от столицы ДНР.

В минувшую среду, 8 марта, украинские вооруженные формирования ударили зажигательными боеприпасами по набережной в Энергодаре. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат.