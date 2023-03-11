Прапорщик Баширов сорвал диверсию врага в тылу российских войск и спас раненых бойцов

Обнаружив группу боевиков в лесополосе, он оперативно доложил командиру об их местоположении, а затем вступил с националистами в бой.

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Военнослужащий ВС РФ прапорщик Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск, а также спас раненых бойцов. О его доблестном поступке рассказали в Министерстве обороны России.

Группа наших военнослужащих, в составе которой был Баширов, выполняла задачу в районе населенного пункта - его нужно было освободить от украинских националистов.

«Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск», - говорится в сообщении.

Прапорщик оперативно доложил командиру о том, где находится группа противников, а затем вступил с националистами в бой. Враг был застигнут врасплох, нашим военнослужащим удалось уничтожить шквальным огнем огневые точки украинских боевиков.

Российских бойцов, которые получили ранение, оперативно уносили с поля боя, в связи с чем медики смогли своевременно им помощь - именно прапорщик Баширов организовал эвакуацию. Таким образом он смог спасти жизни своих товарищей.

Ранее заместитель командира батальона поделился воспоминаниями о том, как, рискуя собой, спас боевых товарищей - он вынес из-под обстрела 11 раненых бойцов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.