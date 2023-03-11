В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Протестующие в Праге потребовали снять флаг Украины со здания Национального музея

Максим Крюков
23:14 11.03.2023
По данным издания Idnes, в результате ожесточенных столкновений между митингующими и полицией были задержаны 18 демонстрантов.
Протестующие в Праге потребовали снять флаг Украины со здания Национального музея
© Фото: vanichrud, Twitter
Читайте нас на:

Сотни протестующих, собравшихся на митинге на Вацлавской площади в Праге, выступили с призывом снять украинский флаг со здания Национального музея. Об этом пишет издание Idnes.

«Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея», - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что после ожесточенных столкновений сотрудники правоохранительных органов задержали 18 демонстрантов, при этом двое полицейских получили ранения. Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что подобное завершение мероприятия является недопустимым.

Ранее стало известно, что Во Франции прошла седьмая по счету акция протеста против проекта пенсионной реформы. На улицы крупнейших городов вышли тысячи людей.

В Париже среди протестующих оказалась и радикально настроенная молодежь, начавшая провоцировать полицейских, забрасывая их бутылками и петардами. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ против участников массовых акций.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:54 В стране и мире
Патриарх Кирилл обратился к Папе Римскому с призывом остановить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
21:43 В стране и мире
Видео
МВД России опубликовало кадры задержания находящегося в розыске иностранца с оружием
20:31 Армия
МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
20:01 Армия
Видео
Экипажи Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции националистов
19:38 В стране и мире
В России обещают в 2023 году запустить электронные визы для иностранцев
Популярное
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.