Протестующие в Праге потребовали снять флаг Украины со здания Национального музея

По данным издания Idnes, в результате ожесточенных столкновений между митингующими и полицией были задержаны 18 демонстрантов.

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Сотни протестующих, собравшихся на митинге на Вацлавской площади в Праге, выступили с призывом снять украинский флаг со здания Национального музея. Об этом пишет издание Idnes.

«Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея», - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что после ожесточенных столкновений сотрудники правоохранительных органов задержали 18 демонстрантов, при этом двое полицейских получили ранения. Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что подобное завершение мероприятия является недопустимым.

Ранее стало известно, что Во Франции прошла седьмая по счету акция протеста против проекта пенсионной реформы. На улицы крупнейших городов вышли тысячи людей.

В Париже среди протестующих оказалась и радикально настроенная молодежь, начавшая провоцировать полицейских, забрасывая их бутылками и петардами. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ против участников массовых акций.