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Эксперт Горяной заявил, что Запад выстраивает вокруг России колониальные экономики

Анна Назайкина
11:14 12.03.2023
Государства, загнавшие по воли Запада себя в социальный, политический  и экономический тупик, больше не видят для себя никакого другого выхода, как выполнять инструкции от своих кураторов, заявил Горяной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stefan Auth, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Страны Запада считают грузинскую экономику колониальной, цепь таких экономик, выстроенный вокруг России, является целью Вашингтона и Брюсселя. Об этом в беседе со «Звездой» заявил общественный деятель Михаил Горяной.

 «В Грузии мы сейчас видим, что их западные кураторы считают, что это абсолютно колониальная экономика, которая не имеет права на самостоятельность, которая не имеет права отслеживать, какое количество финансирование получает из-за рубежа», - сказал он.

По мнению эксперта, Запад стремится создать цепь колониальных экономик, выстроить вокруг России определенное количество абсолютно несостоявшихся с экономической точки зрения государств, которые были бы полностью экономически зависимы от западных кураторов.

«(У таких стран - Прим. ред. нет ничего экономически и финансово - ни индустрии, ни каких-то других путей генерации собственной прибыли внутри страны. Есть только оголтелая русофобия, которая все больше приводит к каким-то радикальным заявлениям и поступкам», - добавил Горяной.

С его слов, государства, загнавшие по воли Запада себя в социальный, политический  и экономический тупик, больше не видят для себя никакого другого выхода, как просто выполнять инструкции, которые они получат от своих кураторов.

Именно такой сценарий является следствием  так называемого европейского выбора, объяснил Горяной.

Ранее главный председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял «Звезде», что протестные акции в Тбилиси, поводом для которых послужил законопроект об иноагентах, в сущности являются  попыткой создать «цветную революцию» с тяжелыми последствиями для страны и народа.

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