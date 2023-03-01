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На БКЛ зафиксировали рекордный поток пассажиров в первые часы после открытия

Вероника Волосунова
20:42 01.03.2023
Ранее Мэр Москвы сообщил, что в течении первых пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным.
На БКЛ зафиксировали рекордный поток пассажиров в первые часы после открытия
© Фото: transport_online Вконтакте
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На запущенной сегодня Большой кольцевой линии зафиксировали рекордный рост количества пассажиров в первые часы работы - более 190 тысяч. Это на 86% больше, чем в 18:00 предыдущего дня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такие показатели только за первые несколько часов работы БКЛ — самая ясная и точная оценка важности и нужности этой огромной инфраструктуры для нашего города», - следует из сообщения мэра в его Telegram-канале. 

Собянин отметил, что в популярности БКЛ были уверены с самого начала, поскольку она является одним из наиболее быстрых и удобных способов передвижения по Москве.

В Топ-3 станций БКЛ вошли Текстильщики, Сокольники и Марьина Роща. Ранее стало известно, что в течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным.

Сегодня президент России Владимир Путин дал старт движению по открывшимся девяти станциям БКЛ метро Москвы - они закрыли кольцевую линию. Президент также подписал изображение обновленной схемы Московского метрополитена.

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