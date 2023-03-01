РФС признал ошибочным решение арбитров не назначить пенальти в финале Кубка России по мини-футболу

РФС отмечает, что сейчас проводится проверка для определения меры ответственности каждого судьи.

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Служба коммуникаций Российской футбольного союза (РФС) прокомментировала судейство финального матча СпортмастерPRO Кубка России по мини-футболу.

«Экспертно-техническая комиссия РФС признала ошибочным решение арбитров не назначить пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку игроку "Синары" на последних секундах финального матча СпортмастерPRO Кубка России по мини-футболу», - сообщили в РФС.

Как отмечает организация, на данный момент проводится проверка для определения меры ответственности каждого арбитра, которая в дальнейшем повлияет на назначения.

Кроме того, Российский футбольный союз сообщил, что подготовлено обращение в ФИФА с просьбой разрешить использование системы видеопомощи в решающих матчах чемпионата и Кубка России.

Ранее Казань лишили права на проведение матча Суперкубка УЕФА. Планировалось, что игра пройдет 16 августа на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.