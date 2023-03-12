Участники СВО рассказали, как проходят реабилитацию в санатории в Челябинской области

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В санатории Центрального военного округа, который находится в Челябинской области, показали, как участники специальной военной операции восстанавливаются после тяжелых ранений. У каждого бойца свой курс реабилитации, в зависимости от травмы. Прийти в форму помогают иглоукалывание, лечебная физкультура и грязи. С собой военнослужащие могут взять и кого-то из родных, например, супругу.

Надоело ловить мячи, можно помочь пингвину собрать рыбу. Инновационная платформа реабилитирует играючи, восстанавливает координацию движений. Олег получил ранение, выполняя боевую задачу. Рука не слушалась, появились боли в позвоночнике. Здесь он уже вторую неделю. Состояние заметно улучшилось.

«Улучшилась функция руки, боли в позвоночнике проходят благодаря массажу и разным процедурам», - рассказал участник СВО Олег.

Программы реабилитации военнослужащих разрабатываются индивидуально. У каждого ежедневно несколько различных процедур.

Сеансы иглорефлексотерапии повышают иммунитет, выносливость, стимулируют кровообращение. Для полноценного восстановления комбинируют различные методики. Лечебная физкультура, магнитотерапия, грязелечение. Целебную грязь добывают недалеко от санатория. Это фактически иловые отложения, перед нанесением их перемешивают и подогревают.

Чем раньше, тем больше шансов на полное восстановление. Процесс реабилитации интенсивный и незамедлительный. В санаторий военнослужащие попадают как только могут покинуть госпиталь, не прерывая начатого там лечения.

«Многие пациенты нуждаются в продолжении медикаментозного лечения, начатого на госпитальном этапе. Если нужны какие-то перевязки, допустим, у нас все необходимое есть. Плюс к медикаментозному получают и физико-терапевтическое лечение», - заявила заместитель начальника филиала санатория «Чебаркульский» ЦВО Ольга Кожевникова.

Прогулки на свежем воздухе способствуют восстановлению, особенно если рядом любимая. Евгений на реабилитацию приехал с женой. Ведут показать свои апартаменты. Как дома, даже лучше. Два санузла, в одном - джакузи, просторная кухня. Осколочное ранение бедра Евгений получил под Кременной. Его штурмовая группа оказалась под плотным огнем противника. Физически восстановился полностью, проходит курс психологической реабилитации.

«Имеется консультация психолога. Помогает разряжать обстановку, помогает перезагрузится, чтобы проще было организму. Это эффект накопительный, психолог помогает, спать стал лучше», - поделился участник СВО Евгений.

Проблем с приездом в ведомственный санаторий у Анастасии не возникло. Только ее путевку супруги оплачивали сами.

«Сейчас также до обеда процедуры, потом вместе время проводим. Когда у Жени все хорошо - и у меня хорошо, когда плохо - у меня плохо», - сказала супруга участника СВО Анастасия.

Одновременно в этом санатории по различным программам могут проходить лечение больше 150 пациентов, причем не только из Центрального военного округа. Минимальный курс - десять дней - только для восстановления психоэмоционального состояния. Стандартный курс реабилитации после ранений - не меньше трех недель.

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