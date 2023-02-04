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Военные медики показали, как спасают раненых в полевых условиях в зоне СВО

05:54 04.02.2023
Военные медики рассказали, с какими ранениями поступают российские военнослужащие и как устроена система оказания медпомощи в зоне специальной военной операции.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
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Работа госпиталей и медицинских пунктов в зоне СВО не прекращается ни на минуту, военные медики обеспечены всем необходимым для экстренной помощи и спасения жизни раненых российских военнослужащих. За работой врачей в военно-полевых условиях наблюдала корреспондент «Звезды» Наталия Панталева.

Военврач, старший лейтенант с позывным «Субару» осматривает раненого. Разведчик-сапер попал под минометный обстрел. В ноге засел осколок. 

«Стояли на позициях. До противника у нас расстояние там не очень большое, порядка полутора километров. Ну, вчера мы их обстреливали, а сегодня они нас обстреляли», - рассказал военнослужащий Алексей.

Алексей второй раз оказался лицом к лицу со  столь серьезной опасностью. До этого военные хирурги уже спасали ему ногу. После операции и восстановления парень снова оправился на передовую. Иначе говорит - не мог.

 «Во-первых, если не мы то, кто? Я считаю, что это правильное дело. Я не то что должен, я обязан здесь находиться. Я защищаю свою страну, свою жену в первую очередь, поэтому сомнений у меня в правильности действий никаких нет», - подчеркнул военнослужащий Алексей.

Врачи делают Алексею рентген, чтобы увидеть осколки и оценить насколько повреждена кость.  Затем перевязка, эвакуация в  госпиталь и операция.

 «Сделали перевязку, остановили кровотечение, то есть основные мероприятия выполнили. Соответственно на следующем этапе произведут извлечение инородного тела», - рассказал военный врач, позывной «Субару».

Военные хирурги в зоне спецоперации спасают сотни жизней. Операционные работают круглосуточно. Врачи сшивают ткани, извлекают осколки. Здесь есть необходимые инструменты, аппаратура для их дезинфекции, лекарства, чтобы обезболить и стабилизировать состояние пациента. Каждый раз военные медики сталкиваются с разными случаями. 

 «Самый большой процент — это конечности осколочные. Пулевых меньше. Реже, на втором месте - грудь, живот проникающие, ну, и соответственно еще реже приезжают с ранениями в голову», - отметил военный врач, позывной «Субару».

А это уже медицинский пункт бригады, который есть в каждом соединении. Располагается он в нескольких километрах от позиций на передовой в подвальном помещении. Внутри тепло. На стенах рисунки, которые присылают бойцам дети. Врач – хирург с позывным «Панацея» и фельдшеры оказывают здесь экстренную помощь раненым военнослужащим,  не отказывают в лечении и гражданским.  

Несмотря на спартанские условия в медпункте есть все необходимое: лекарства, бинты, жгуты и прочее. Военные медики работают круглосуточно. 

 «Основная задача купировать жизнеугрожающие последствия, то что угрожает жизни нужно купировать и выполнить дальнейшую эвакуацию. Здесь остаются у нас легкие травмы и ранения, заболевания инфекционного характера, от них никуда не деться», - поделился военный врач позывной «Панацея».

В большинстве случаев пациентов привозят с осколочными ранениями. Как только их состояние становится более-менее стабильным, их переправляют на следующий этап госпитализации, в медсанбат до которого около двух десятков километров тыл.

Подготовили Наталия Панталева, Ирина Елагина и Николай Баранов.

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