Он также отметил, что в отличие от Германии, где нарастает недовольство по поводу поддержки Украины, американский конгресс и локальные СМИ не выражают никакой реакции.

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Из-за нежелания перемирия и прекращения огня на Украине президент США Джо Байден рискует стать человеком с «Титаника». Об этом заявил в своей новой статье на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Сеймур Херш считает, что Джо Байден и Белый Дом «могут оказаться на том же корабле» из-за отсутствия желания мира на Украине. Он вспомнил Джона Кеннеди во время его нахождения на посту президента Соединенных Штатов, когда была Вьетнамская война. Тогда Кеннеди был как будто на «Титанике», следующему навстречу айсбергу.

Журналист также не наблюдает давления на администрацию США со стороны конгресса и СМИ по поводу активной поддержки Украины в отличие, например, от Германии, где недовольство ситуацией только нарастает со стороны граждан.

«Администрация Байдена не чувствует никакого давления от конгресса и основных американских СМИ относительно его страстной… поддержки Украины… Но протесты и недовольство общественности нарастает в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена», - добавил Сеймур Херш.

Ранее бывший разведчик США Шаффер заявил, что США подкупают Киев для достижения своих политических целей. Взяткой является экономическая помощь Украине в миллиардах долларов.