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Экс-разведчик США Шаффер заявил, что США подкупают Киев в своих целях

Вероника Волосунова
16:36 01.03.2023
Он считает, что экономическая помощь, оказываемая Соединенными Штатами Киеву в миллиардах долларов, является лишь вариантом взятки в политической сфере.
Экс-разведчик США Шаффер заявил, что США подкупают Киев в своих целях
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, Globallookpress
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По словам бывшего военного разведчика, экс-подполковника резерва армии США Энтони Шаффера, власти США подкупают киевский режим, чтобы достичь своих политических целей, не имеющих ничего общего с американской национальной безопасностью. Об этом сообщил RT со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom. 

Шаффер прокомментировал очередной пакет экономической помощи Киеву в размере 8 млрд долларов. По его словам, это лишь способ подкупить власти Украины.

«На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое - для меня это еще одна форма взяточничества. По сути, у нас есть политический класс, который готов использовать твои и мои деньги, деньги налогоплательщиков, для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с нашей внутренней или национальной безопасностью», - заявил Шаффер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новом пакете помощи страна выделит Киеву 10 млрд долларов, восемь из которых будут направлены на экономическую сферу, а два - на военную.

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