В Минздраве рассказали, какие препараты не вошли в эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

По словам замминистра здравоохранения РФ Глаголева, более 900 препаратов участвуют в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

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Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев рассказал в беседе со «Звездой», что в эксперимент с онлайн-продажей рецептурных лекарств на данном этапе не были включены «крайне серьезные препараты».

«Определен круг лекарственных препаратов, более 900 действующих веществ, в которые не вошли наркотики, спиртовые лекарственные препараты, антипсихотики и препараты для прерывания беременности», - рассказал замминистра здравоохранения РФ.

Глаголев добавил, что по оставшимся лекарственным препаратам, включенным в эксперимент, пациент сможет заказать и получить препарат с использованием дистанционных технологий в аптеке или в агрегаторе аптечных учреждений.

По словам эксперта, эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств сопряжен с низкими рисками.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова рассказала, зачем проводится эксперимент с онлайн-продажей рецептурных лекарств и как он может отразиться на рынке продаж.