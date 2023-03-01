В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аналитик Карташова рассказала, как онлайн-продажа рецептурных лекарств повлияет на аптеки

Алексей Курильченко
11:30 01.03.2023
Эксперимент готовился уже давно - он позволит облегчить пациентам процесс покупки лекарств и решит вопрос с конкуренцией аптек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bulkin Sergey,news.ru, Globallookpress
Читайте нас на:

С 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств. Он продлится до 2026 года. Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова рассказала «Звезде» о том, зачем проводится этот эксперимент и как он может отразиться на рынке продажи лекарств.

«Есть определенная конкуренция между онлайн-сегментом и сегментом классических аптек, которых очень много в нашей стране - под 70 тысяч аптечных учреждений. Поэтому рынок переживает, к чему приведет онлайн-торговля рецептурными позициями, потому что их продажа составляет 70% в денежном выражении», - рассказала Карташова.

Для пациентов торговля онлайн может облегчить процесс покупки лекарств. Для этого необходимо наладить работу электронной выдачи рецептов и контроль поставок препаратов.

«Рынок ожидает этого эксперимента уже давно, говорится об этом не первый год. Хочется верить, что законодательная база и рыночные реалии приведут к том, что все участники будут существовать в гармонии. У нас есть несколько лет, чтобы пронаблюдать за этой ситуацией», - рассказала Карташова.

Ранее стало известно, что в российских аптеках вновь начнут не только продавать, но и готовить рецептурные препараты. Закон, подписанный президентом Путиным, вступит в силу в сентябре этого года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Запуск корабля Crew Dragon с россиянином Федяевым на борту состоится 2 марта
11:05 В стране и мире
Видео
Леонид Рошаль приступил к работе в режиме онлайн
10:21 В стране и мире
Роскомнадзор назвал мессенджеры, попадающие под запрет согласно закону об информации
09:42 В стране и мире
Патрушев выразил благодарность Венесуэле за поддержку России
09:19 В стране и мире
ГД РФ рассмотрит поправки в УК РФ и КоАП, наказывающие за дискредитацию ВС РФ
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.