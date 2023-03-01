Аналитик Карташова рассказала, как онлайн-продажа рецептурных лекарств повлияет на аптеки

Эксперимент готовился уже давно - он позволит облегчить пациентам процесс покупки лекарств и решит вопрос с конкуренцией аптек.

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С 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств. Он продлится до 2026 года. Эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова рассказала «Звезде» о том, зачем проводится этот эксперимент и как он может отразиться на рынке продажи лекарств.

«Есть определенная конкуренция между онлайн-сегментом и сегментом классических аптек, которых очень много в нашей стране - под 70 тысяч аптечных учреждений. Поэтому рынок переживает, к чему приведет онлайн-торговля рецептурными позициями, потому что их продажа составляет 70% в денежном выражении», - рассказала Карташова.

Для пациентов торговля онлайн может облегчить процесс покупки лекарств. Для этого необходимо наладить работу электронной выдачи рецептов и контроль поставок препаратов.

«Рынок ожидает этого эксперимента уже давно, говорится об этом не первый год. Хочется верить, что законодательная база и рыночные реалии приведут к том, что все участники будут существовать в гармонии. У нас есть несколько лет, чтобы пронаблюдать за этой ситуацией», - рассказала Карташова.

Ранее стало известно, что в российских аптеках вновь начнут не только продавать, но и готовить рецептурные препараты. Закон, подписанный президентом Путиным, вступит в силу в сентябре этого года.