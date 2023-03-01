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Сапер с позывным Маг рассказал, куда можно, а куда нельзя заезжать роботу «Уран-6»

Валентин Гвоздев
18:21 01.03.2023
В ЛНР саперы разминируют поля, на которых стоят вышки ЛЭП. Провода на них были повреждены во время боев, и чтобы восстановит подачу электричества, необходимо обезопасить территорию для ремонтных бригад. На месте побывал корреспондент Валентин Гвоздев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Автоматизированный комплекс «Уран-6» - незаменимый помощник инженерных войск. За день этот робот может очистить от взрывоопасных предметов поле, на разминирование которого вручную ушла бы неделя. Управляет роботом один человек, причем делает это с безопасного расстояния.

Боец с позывным Маг освоил новую технику всего за один месяц - помог богатый опыт саперного дела. С противопехотными минами «Уран» справляется без проблем, а вот противотанковые обходит, их с места срывают вручную, с помощью кошки и троса. 

«Понимаешь, где и что лежит. К чему можно подъезжать, к чему нельзя. Здесь присутствует камера очень хорошего качества, и на ней все видно. То есть если там лежит какой-то фугас, туда уже нельзя подъезжать. Либо ТМ-62», - заметил Маг.

Группа разминирования работает вдоль опор ЛЭП. Саперы 2-го армейского корпуса ведут очистку объектов гражданской инфраструктуры. Высоковольтные провода были оборваны еще во время боев, по этой причине тысячи людей на освобожденных территориях до сих пор вынуждены обходиться без света. Ремонтные бригады готовы восстановить ЛЭП, но перед этим саперы должны убедиться в том, что проводить работы здесь безопасно.

Сложнее всего работать в лесопосадках, где располагались укрепления украинских националистов. Отступая, они оставили множество изощренных ловушек, обнаружить которые в прошлогодней траве очень сложно. Мина-ловушка может быть замаскирована под что угодно, от пустой консервной банки до магазина от автомата.

Позиции боевиков находились вдоль «посадки». В окопах можно встретить разные находки, например, противотанковый комплекс. Он уже взведен, ракета внутри, и внешне определить, насколько он безопасен, невозможно. Поэтому такие находки уничтожают на месте накладным зарядом. В день саперы проходят от трех до четырех пролетов между опорами ЛЭП, при сохранении таких темпов энергетики смогут приступить к работам уже в следующем месяце.

Ранее Минобороны России сообщило о предотвращении попытки украинской массированной атаки беспилотников на Крым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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