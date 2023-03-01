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МО РФ: предотвращена попытка украинской массированной атаки беспилотников на Крым

13:58 01.03.2023
В российском оборонном ведомстве уточнили, что шесть вражеских беспилотников было сбито, а четыре было выведено из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили о предотвращении украинской массированной атаки беспилотников на полуостров Крым. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Кроме того, предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, российские средства ПВО уничтожили за сутки 15 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань (Херсонская область), Семеновка (Запорожская область), Кременная, Рубежное, Краснореченское (ЛНР), Новоандреевка (ДНР), Лиман Второй (Харьковская область). 

На беспилотниках список сбитых летательных аппаратов Украины не заканчивается. Еще авиация ВКС России в воздушном бою уничтожила вражеский самолет Су-24 в районе Дружковки на территории ДНР. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневому поражению подверглось 97 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска врага в 173 районах. 

Помимо этого, был поражен и пункт временной дислокации украинских националистов в районе населенного пункта Щурово на территории ДНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 391 самолета, 211 вертолетов, 3 281 беспилотника, 406 ЗРК, 8 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 621 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил об уничтожении трех диверсионных групп боевиков в ЛНР и Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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