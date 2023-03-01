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В Греции арестовали начальника ж/д станции после столкновения двух поездов

Вероника Волосунова
15:20 01.03.2023
Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. В результате трагедии погибли 36 человек, 66 госпитализированы.
В Греции арестовали начальника ж/д станции после столкновения двух поездов
© Фото: IMAGO, Vasilis Ververidi, Motio, Globallookpress
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Начальника железнодорожной станции в Греции, где в результате столкновения грузового и пассажирского поездов погибли более 30 человек, арестовали. Об этом стало известно из сообщений греческого общественного  телевидения ERT.

«Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи. Утром он был вызван во Дворец правосудия, чтобы дать прокурору пояснения, что случилось с пассажирским поездом и что он простоял на станции в Палеофарсалосе более часа, а также почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении», - следует из сообщений ERT.

Для объяснений без участия судебного представителя вызвали и сотрудника, ответственного за регулировку положения рельсов. Представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов машинистов и диспетчеров также дали показания.

Предварительное расследование проводит управление дорожного движения Лариса. Оно же отвечает и за сбор материалов дела по дорожной трагедии. Сейчас выясняются причины произошедшего - человеческий фактор или ряд технических ошибок.

Согласно Уголовному кодексу Греции, виновным в железнодорожной катастрофе грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, о лобовом столкновении грузового и пассажирского поездов недалеко от греческого города Лариса стало известно в ночь с 28 февраля на 1 марта. Первые вагоны пассажирского поезда оказались смяты, на месте сразу вспыхнул пожар. По последним данным, число погибших достигло 36 человек, более 130 человек пострадали.

В Греческой федерации машинистов сообщили, что причиной трагедии могла стать неисправная сигнализация. Кроме того, отмечаются ошибки в несоблюдении графика поездов. Из-за этого поезда ехали навстречу друг другу по одному пути. Пострадавшие при столкновении поездов в Греции рассказали, как произошла трагедия.

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