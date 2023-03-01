Обучение бывших военнослужащих в качестве наставников для молодежи начнется 16 марта

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что 16 марта в образовательном центре «Машук» начнется обучение демобилизованных военнослужащих в рамках проекта «Твой герой», который направлен на адаптацию участников СВО и включение их в систему патриотического воспитания молодежи.

«Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. При этом настоящий патриотизм требует действий», - цитирует ТАСС слова Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также отметил необходимость вовлечения в патриотическую деятельность российской молодежи.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что Российская Федерация должна опираться на наследие советской системы образования. Согласно его словам, необходимо наработанный ранее опыт адаптировать под современные реалии.