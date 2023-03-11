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Парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост премьер-министра страны

Анна Касаткина
07:37 11.03.2023
На пост главы правительства Ли Цяна выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин.
Парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост премьер-министра страны
© Фото: Yin Bogu XinHua GlobalLookPress
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Кандидатура члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Цяна одобрена на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство Xinhua.

«Кандидатура Ли Цяна одобрена на должность премьер-министра Китая в субботу утром на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва», - говорится в сообщении.

На пост главы Госсовета КНР Ли Цяна выдвинул накануне переизбранный на третий срок Си Цзиньпин. Предполагается, что ключевой задачей премьер-министра станет модернизация страны, ее восстановление после пандемии, а также поддержание темпов роста ВВП.

До Ли Цяна пост главы правительства с 2013 года занимал Ли Кэцян. Новому премьеру предстоит выбрать кандидатов на должности своих заместителей и членов Госсовета, руководителей различных министерств и госструктур, включая центральный банк Китая.

Ли Цяну 63 года, в Коммунистическую партию Китая он вступил в возрасте 24-х лет. Имеет диплом магистра Гонконгского политехнического университета по специальности «деловое администрирование». В октябре 2022 года Ли Цян избран членом Посткома Политбюро 20-го созыва.

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