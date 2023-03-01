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«Волонтеры Победы» открыли набор добровольцев на мероприятия 9 мая

Вероника Волосунова
17:15 01.03.2023
Принять участие может каждый желающий гражданин старше 18 лет, зарегистрировавшийся на сайте «Волонтеры Победы» и прошедший спецобучение.
«Волонтеры Победы» открыли набор добровольцев на мероприятия 9 мая
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Рекордный набор волонтеров для проведения торжеств и памятных мероприятий в День Победы открыт. Об этом заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даем старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы», - сказала Занко РИА Новости.

По словам Занко, в этом году в движении рассчитывают подготовить 200 тысяч добровольцев. Волонтеры примут участие в сопровождении бессмертного полка, Параде Победы и акции «Георгиевская лента», а также поздравят ветеранов ВОВ.

Волонтерами могут стать все граждане старше 18 лет, которые зарегистрируются на сайте «Волонтеры Победы» и пройдут специальное обучение. 

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, поддерживающих участвующих в специальной военной операции бойцов. Многие из них едут через всю Россию, чтобы поддержать военнослужащих не только делом, но и словом.

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