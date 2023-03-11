Позывной «Шкипер» объяснил, в каких случаях в зоне СВО используется «Солнцепек»

Ударами термобарических снарядов уничтожают позиции националистов, их укрытия и схроны с оружием и боеприпасами.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Боевые расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск поддержали наступление штурмовых подразделений в зоне спецоперации. Видео применения грозного оружия опубликовало Минобороны РФ.

Действуя в составе боевой машины, военнослужащие нанесли сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Боевики киевского режима попытались укрыться в лесу. Однако российский разведывательный беспилотник, заметивший передвижение противника, оперативно навел ТОС-1А на цель.

«Тяжелая огнеметная система используется, когда у противника слишком укрепленные позиции, когда наши ребята на передовой не могут взять опорные пункты. Когда применяются артиллерия, минометы и тяжелая техника, но не получается. Тогда зовут нас. Также нас используют, если противник пытается прорвать оборону. В общем, на самых тяжелых направлениях применяют нашу машину», - рассказал командир взвода тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Шкипер».

Десантники отмечают высокую эффективность применения тяжелых огнеметных систем, а также то, что в зоне работы экипажей ТОС, боевики все чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы командиров.

Ранее экипажи ТОС-1А «Солнцепек» нанесли тяжелый урон украинским националистам на Угледарском направлении. Скрывающихся в руинах и окопах радикалов уничтожили, прикрывая наступление морской пехоты Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.