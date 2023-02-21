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На Угледарском направлении экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили десятки позиций боевиков

Михаил Аброськин
06:56 21.02.2023
Тяжелые огнеметные системы поддерживают наступление морской пехоты Тихоокеанского флота на подступах к городу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ежедневно наносят тяжелый урон украинским националистам. Они поддерживают наступление морской пехоты Тихоокеанского флота на подступах к Угледару. Боевики прячутся в окопах и среди руин. Но даже в укрытии выжить под огнем тяжелой огнеметной системы практически невозможно.

Для националистов ТОСы является целью номер один. Поэтому российские военные действуют быстро, слаженно и точно.

«Мы знаем, что противник точит на нас зуб, но работаем», - говорит командир боевой машины с позывным «Пламя».

Работать приходится примерно в пяти километрах от цели. По военным меркам это слишком близко, чтобы позволить себе потерять лишнюю минуту. Противник в любой момент может заметить и открыть огонь. Поэтому расчет должен понимать друг друга с полуслова.

«Как по мне, то происходит азарт. Они охотятся на нас и не могут поймать. Внутри появляется сильный адреналин, небольшой страх и вера в то, что мы поразим цель», - признается наводчик-оператор с позывным «Саид».

Только за последние несколько дней на Угледарском направлении «Солнцепеки» уничтожили десятки опорных пунктов и укрытий противника, складов вооружения, тем самым освобождая путь российским штурмовикам.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 помешали переброске резервов националистов в зоне специальной операции. Смешанные артиллерийские дивизионы атакуют до 50 целей в сутки.

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