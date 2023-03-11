«Кочующие» минометы в считанные минуты уничтожили бронетехнику и опорные пункты противника в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Расчеты «кочующих» минометов Западного военного округа (ЗВО) уничтожают военные объекты украинских боевиков в зоне специальной военной операции. После разведки с помощью беспилотников военнослужащие наносят удары по позициям противника, поддерживая наступающую пехоту.

Тактика «кочующего» миномета заключается в быстрой смене огневых позиций. За короткое время расчеты занимают позицию, вычисляют исходные данные для стрельбы и производят первый выстрел. После него расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец отлично знает свой маневр. В считанные минуты по выявленным целям «насыпают» более трех десятков 120-ти миллиметровых мин.

Из самых значимых целей за последнее время артиллеристы называют уничтоженные бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника, подавляют огневые позиции и разрушают опорные пункты, ликвидируют живую силу на дальности до 7 тысяч метров.

Засечь «кочующий» миномет, успеть нанести ответный удар - сложная задача даже для опытного противника. Уровень подготовки минометчиков сокращает эти шансы до минимума.

«У людей настрой боевой, все хотят идти дальше. Также смотрим на других ребят, которые работают, радуемся за их успехи. Конечно, за год много что поменялось в лучшую сторону: многие ошибки мы учли, многими ошибками нас научили. Двигаемся потихоньку к цели», - рассказал наводчик миномета Сергей.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы «кочующего» расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Южного военного округа. Расчеты артподразделений ежедневно наносят массированные удары, поражая живую силу, укрепленные сооружения и командные пункты боевиков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.