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«Кочующий» расчет «Торнадо-Г» разгромил наблюдательный пункт боевиков в зоне СВО

06:00 11.03.2023
РСЗО «Торнадо-Г» обладает автоматизированной системой наведения и прицеливания, топопривязкой и навигацией, что позволяет расчету наносить огневое поражение в автоматическом режиме.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы «кочующего» расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты артподразделений ЮВО ежедневно наносят массированные удары, поражая живую силу, укрепленные сооружения и командные пункты боевиков. В один из таких выездов, использовав разведданные, которые передали операторы беспилотных летательных аппаратов, был разгромлен наблюдательный пост противника.

Благодаря автоматизированной системе наведения и прицеливания, топопривязке и навигации расчет «Торнадо-Г» может наносить огневое поражение в автоматическом режиме.

«В день бывает от 10 до 15 выездов. Мы поражаем минометные секции, ствольную артиллерию, наблюдательные посты, радиолокационные станции», - сказал командир батареи с позывным «Амур».

Ранее артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) успешно поразили живую силу украинских националистов и взводно-опорный пункт боевиков в зоне спецоперации. Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установки РСЗО. Завершив огневое поражение целей, расчеты сменили позицию, уходя из-под возможного ответного огня противника. После артиллерийской подготовки вперед выдвигаются мотострелковые подразделения и проводят зачистку рубежей боевиков киевского режима.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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