Министр обороны ФРГ отметил нехватку персонала, техники и вооружения в немецкой армии.

© Фото: MAGO, Thomas Imophotothek. Globallookpress

Министр обороны Германии Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге заявил, что бундесвер не способен защитить страну из-за слабой материальной базы и недостатка кадров.

«У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны», - цитирует РИА Новости немецкого министра.

Согласно словам Писториуса, Германии необходимо вложить больше средств в модернизацию армии, поскольку страна имеет в том числе обязательства по отношению к другим членам Североатлантического альянса.

Кроме того, министр обороны Германии отметил среди недостатков нехватку персонала, техники и вооружения, которое после поставок киевскому режиму необходимо пополнять.

Ранее депутат бундестага XIX созыва и политический консультант Хансйорг Мюллер рассказал о расколе в немецком обществе. По его словам, на разногласие в Германии указывают протестные акции в Берлине и Рамштайне.