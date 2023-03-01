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В мэрии Стамбула заявили, что землетрясение магнитудой выше 7 грозит городу обрушением 90 тыс. зданий

Марианна Голдобенкова
15:56 01.03.2023
Меры по укреплению существующих зданий находятся в процессе принятия.
В мэрии Стамбула заявили, что землетрясение магнитудой выше 7 грозит городу обрушением 90 тыс. зданий
© Фото: Ahmed Deeb, dpa, Globallookpress
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В среду глава департамента защиты и развития муниципалитета Стамбула Айшен Эрдинчлер заявила, что в случае землетрясения магнитудой выше 7 в Стамбуле могут обрушиться 90 тысяч зданий.

«На первом этапе после землетрясения магнитудой, предположим, 7,5 могут обрушиться 90 тысяч зданий. Вследствие этого образуется 50-60 миллионов тонн обломков, для хранения перед утилизацией которых потребуется 30-50 миллионов кубометров складов», - цитирует РИА Новости слова Эрдинчлер.

Власти заявили, что уже принимаются меры по укреплению существующих зданий.

Раннее на юго-востоке Турции, в городе Адыяман, магнитуда землетрясения составила 4,2. Оно зафиксировано в 04.15 (07.15 по московскому времени).

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