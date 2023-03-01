В Херсонской области ликвидировали неразорвавшийся снаряд РСЗО «Град»

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Житель села Виноградово Херсонской области обнаружил недалеко от населенного пункта у насосной станции большой боеприпас. Мужчина обратился в местную полицию, после чего сотрудники оперативной группы выехали на место происшествия для обследования указанной территории.

Оказалось, что обнаруженный боеприпас является неразорвавшимся снарядом от реактивной системы залпового огня «Град».

Взрывотехники полицейского спецназа ликвидировали представляющий опасность снаряд на месте путем контролируемого взрыва. На данный момент продолжается системная работа по выявлению оружия и боеприпасов.

Ранее в Херсонской области сотрудники оперативных служб обнаружили замаскированную в деревьях зенитную установку. Найденная у административного центра Чаплинского района установка ЗУ-23-2 была изъята.