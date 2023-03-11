Военные инженеры раздали гуманитарную помощь жителям Мариуполя

Военнослужащие инженерных войск ВВО привезли в город продуктовые наборы, в состав которых вошли хлеб, сахар, крупы, консервы, печенье и другие необходимые продукты.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военнослужащие инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) провели гуманитарную акцию по раздаче горячей пищи и продовольствия для жителей города Мариуполь Донецкой Народной Республики.

Военные инженеры приготовили горячую пищу, в частности гречневую кашу и чай. Помимо этого, любой желающий мог получить продуктовый набор, в состав которого вошли хлеб, сахар, крупы, консервы, печенье и другие необходимые продукты.

«Мы решили поздравить наших женщин с праздником, с Международным женским днем. Хотелось бы в этих условиях сделать для них праздник, поддержать как-то, тут в основном одинокие бабушки, мы хотим им оказать помощь. Центр работает с апреля 2022 года, как раз когда закончились военные действия, мы посмотрели, что ситуация тяжелая, критическая. Организовали центр и решили помогать людям, обратились за помощью к военным. Сейчас до сих пор военные нас поддерживают, это очень приятно. Они не только защищают наш покой, но и поддерживают в бытовых вопросах», - рассказала руководитель гуманитарного центра Ольга.

Приятным сюрпризом для женщин, которые пришли за гуманитарной помощью, стали букеты цветов. Для весеннего настроения российские военнослужащие подарили представительницам прекрасного пола тюльпаны.

«Люди очень благодарны за то малое, что мы для них делаем. Кроме слов благодарности, в принципе мы ничего и не слышим больше. Желают мира, здоровья, чтобы побыстрее вернулись домой. Я думаю, мира - это у них самое распространенное желание, людей можно понять», - поделилась начальник столовой Дарья.

Ранее волонтеры-иностранцы, среди которых журналисты, музыканты и общественные деятели, приехали в Мариуполь, чтобы оказать помощь жителям и своими глазами увидеть возрождение города. Многие признаются, что не верят тому, что западным СМИ говорят о боях за город, и хотят узнать правду. Иностранцы попросили показать им то, что было, и то, что стало с Мариуполем - как убирают разбитые дома и возводят новые яркие кварталы.