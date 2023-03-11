В МЧС РФ показали кадры сильного пожара в здании по производству пластика в Подмосковье

В ведомстве специалистам удалось локализовать пожар на площади 5 тысяч квадратных метров.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало кадры с места пожара, который произошел на предприятии по производству пластика, которое расположено в подмосковном поселке Колюбакино.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров. В ведомстве сообщили, что произошло обрушение кровли.

К тушению были привлечены 55 человек и 17 единиц специальной техники. Информация о пострадавших пока не поступала. К 02:35 специалистам удалось локализовать пожар.

Ранее очевидцы показали полыхающий в Подмосковье цех по производству пластика. На опубликованных кадрах видны огромный столб огня и едкого дыма.