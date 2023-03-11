Очевидцы показали полыхающий в Подмосковье цех по производству пластика

К этой минуте известно о локализации возгорания на площади 5 000 квадратных метров.

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Пламя от горящего в подмосковном поселке Колюбакино предприятия по производству пластика видно издалека. Огромный столб огня и едкого дыма поднимается над местом ЧП. Ранее сообщалось, что у горящего цеха обрушилась крыша.

Сейчас на месте работают 60 пожарных и 19 единиц специальной техники. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 01:39. Незамедлительно к месту инцидента были отправлены первые расчеты.

Как сообщили в МЧС по Московской области, сейчас огонь локализован на площади 5 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.