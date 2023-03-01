В МО РФ заявили об уничтожении трех диверсионных групп боевиков в ЛНР и Харьковской области

Потери противника за сутки на Купянском направлении составили до 90 украинских боевиков, добавили в Минобороны.

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Российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районах Новоселовского Луганской народной республики и Тимковки Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 1 марта.

На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения противника в районах Двуречной и Синьковки. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери украинских вооруженных формирований на данном направлении. Потери противника в живой силе составили до 90 человек. Из украинской военной техники уничтожены три пикапа, а также буксируемая 122-мм гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Ямполовки. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 150 человек. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также две буксируемые гаубицы: 152-мм «Мста-Б» и 122-мм Д-30.

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 190 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады, а в районе Новоселовки Первой поражена база хранения топлива бригады морской пехоты.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено огневое поражение противнику в районах Угледара, а также населенных пунктов Никольское, Червоное, Новоданиловка и Щербаки. Суточные потери противника на данных направлениях в личном составе до 80 человек. Уничтожен украинский танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении огнем артиллерии за сутки уничтожено до 85 украинских боевиков. Кроме того, противник не досчитался танка, трех боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Помимо этого, уничтожен склад боеприпасов бригады теробороны в районе Александровки.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о предотвращении попытки украинской массированной атаки беспилотников на Крым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов