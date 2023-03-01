Песков назвал флаг Украины в РУДН флагом поддерживающего националистов режима

Немногим ранее в Минобрнауки уже анонсировали проверку в данном вузе по поводу случившегося.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с украинским флагом в одном из ведущих российских вузов России. Он заявил, что этот флаг - режима, поддерживающего националистов, с которым в настоящее время сражается российская армия и вся Россия.

Пресс-секретарь президента России призвал выяснить все обстоятельства случившегося и не абстрагироваться от него. Также Песков уверен: нужно понять, кто именно вывешивал эти флаги и что это было за мероприятие. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, в Минобрнауки уже заявили, что проведут проверку в РУДН по факту вывешивания в стенах вуза украинского флага в главном корпусе. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский виновные будут наказаны.

Флаг Украины появился рядом с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. После студенты вуза написали письмо, в котором объясняют данный факт проведением мероприятий землячеств, назвав их «данью традиции».