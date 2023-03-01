В РУДН проведут проверку после ситуации с вывешенными в вузе флагами Украины

При этом замглавы Минобрнауки Могилевский призвал поддерживать студентов из Украины, так как те находятся в крайне тяжелой ситуации.

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Служебная проверка будет проведена в Российском университете дружбы народов (РУДН) после того, как в университете появились украинские флаги. Она назначена Минобрнауки РФ. Сообщается, что виновные в инциденте будут наказаны. Об этом рассказал заместитель министра Константин Могилевский.

«По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка. По ее результатам виновные будут наказаны», - сообщил он ТАСС.

Он пояснил, что недопустимо вывешивание в стенах высшего учебного заведения флага государства, в котором правит неонацистский режим. При этом студентов из этой страны он призвал поддерживать, так как те находятся в крайне тяжелой ситуации.

В Сети стали появляться сообщения о вывешивании в РУДН флагов Украины рядом с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. После студенты вуза написали письмо, в котором объясняют данный факт проведением мероприятий землячеств, назвав их «данью традиции».

Студенческий совет РУДН написал, что «пускай политика остается политикам - мы разделяем позицию Российской Федерации в вопросах поддержки культурного, национального и идеологического многообразия».