Захарова «диагностировала» у представителя Госдепа США раздвоение личности

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Неда Прайса, который пообещал «продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер Боснии и Герцеговины», а также призывать к ответу «тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение».

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности», - написала она в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что в 2008 году Штаты, вопреки решению Совбеза ООН, «признали независимость Косова, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии».

Ранее стало известно, что руководство Сербии готово к диалогу с ЕС по Косово и намерено обсудить план Евросоюза по урегулированию косовской проблемы. При этом, как подчеркнул сербский президент Александр Вучич, признание независимости самопровозглашенной республики и ее вступления в ООН - по-прежнему не возможны.