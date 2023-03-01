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Ксения Шойгу предложила создать общероссийскую цифровую спортивную платформу

Алексей Курильченко
13:29 01.03.2023
Платформа позволит людям найти инфраструктуру и тренеров по своему виду спорта, а также составит календарь соревнований и рейтинг результатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Развитие фиджитал-игр, в которых совмещаются цифровые и традиционные дисциплины, позволит массово привлечь в спорт молодежь. Об этом на форуме «Мы вместе» заявил министр спорта Олег Матыцин. На мероприятии обсуждались стратегии развития отечественного спорта с учетом введенных против нашей страны ограничений. Также озвучивались идеи, призванные популяризировать активный образ жизни. Одну из инициатив озвучила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Это создание единой цифровой платформы по массовому спорту, которая будет ориентирована на людей, чтобы каждый человек в своем регионе мог понять, какая инфраструктура есть, какие тренеры недалеко существуют и какая у них аккредитация, квалификация. И помимо этого, календарь мероприятий и единый рейтинг самих результатов», - рассказала Ксения Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу рассказала о прошедшей в подмосковном Алабино зимней «Гонке героев». Мероприятие собрало 1 500 участников-любителей и 140 профессиональных спортсменов. Организаторы каждый год делают все, чтобы удивить и порадовать участников.

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