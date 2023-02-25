МИД РФ обвинил Запад в срыве подписания заявления по итогам министерской встречи G20

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Запад осознать современную реальность многополярного мира и начать выстраивать равноправные отношения с Москвой.

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Коллективный Запад путем шантажа и абсурдных трактовок ситуации на Украине сорвал принятие итогового коллективного решения на встрече министров финансов и глав ЦБ G20. С таким заявлением выступил российский МИД.

«Полностью одобренный текст документа, за исключением формулировок по Украине, выдающих за оценки дискуссии на министерской встрече то, что на самом деле не обсуждалось и не относится к теме ее ведения, стал заложником этой агрессивной линии», - говорится в заявлении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской пощади, многие делегации оказались разочарованы ультимативным характером поведения США и их союзников, продолжающих сеять ненависть и вражду. Во внешнеполитическом ведомстве России призвали Запад отказаться от деструктивного курса, осознать многополярную реальность современного мира и приступить к выстраиванию нормальных отношений с Россией.

Ранее стало известно, что итоговый документ после встречи на полях G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая. Министры одобрили все пункты кроме тех, где осуждались действия России на Украине.