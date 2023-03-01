Расчеты «Мста-Б» сравняли с землей украинский опорный пункт с узлом связи

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Залпом сразу из двух орудий. Без пристрелочных. Накануне наша разведка передала точные координаты хорошо замаскированного и укрепленного опорного пункта украинских боевиков. По всем признакам, противник разместил там узел связи.

Цель поражена. Не мешкая ни минуты, стволы из боевого приведены в походное положение, и на максимальной скорости - на следующую позицию. Бездорожье гусеничным самоходкам - не помеха. Украинские дроны долетают до района дислокации батареи все реже, говорят артиллеристы. Наши бойцы работают из РЭБ и ПВО. Но расслабляться не стоит. Рисковать машинами и главное - жизнями бойцов командиры подразделения не имеют права.

Самоходки не случайно действуют парами. Так проще маневрировать, находить ночные и дневные укрытия. Установки скрываются в лесополосе. Только успели перезарядиться, и тут же поступили новые координаты.

У расчета «Мсты-Б» - новая задача. На сей раз цель внеплановая. Примерно в десяти километрах находится мирный населенный пункт без военных объектов. По из закрытого укрытия нему работает вражеский танк в еще десяти километрах от переднего края. Наши минометчики до него не достают, поэтому в дело включается ствольная артиллерия.

С переднего края сообщают, что танк подъезжает на расстояние в три-четыре километра от жилой застройки. Стреляет и трусливо откатывается на «десятку», в укрытие.

Нескольких залпов достаточно, чтобы украинские танкисты забыли дорогу сюда. Старший офицер батареи с позывным «Оскол» - выпускник артиллерийского училища прошлого года. Участвует в спецоперации с сентября 2022 года. Рассказывает, что за эти полгода результативность работы наших артиллеристов заставила противника как следует пересмотреть свою тактику.

«Еще полгода назад попади 500 метров от противника, 400, он бы даже не шелохнулся. А сейчас если в таком же расстоянии от них разрывается такой же снаряд 152 миллиметра, повышенного могущества, он побежит. Он сменит позицию. Потому что он знает, что мы будем продолжать вести огонь, корректировать его, и мы в итоге попадем», - объяснил Оскол.

За время службы в зоне проведения спецоперации вместе со своими расчетами Оскол выпустил по вражеским позициям более 2000 снарядов. Поразил десятки единиц техники, опорников и командных пунктов противника. Особый ужас наши самоходки наводят на украинские ДРГ, укомплектованные польскими минометами. По словам офицера, диверсанты вообще перестали приближаться к переднему краю.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.