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Автор поправок к закону о продаже животных Бурматов рассказал о реакции зоомагазинов

Алексей Курильченко
13:20 01.03.2023
По словам депутата, многие зоомагазины добровольно отказались продавать животных, так как не могут обеспечить нормальные условия их содержания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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С 1 марта в России вступают в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными. Данные поправки ужесточают правила их продажи в зоомагазинах. Автор документа, первый замглавы Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Звезде», как зоомагазины отреагировали на новые поправки.

«Ряд крупных сетей зоомагазинов понимают, что правила продажи животных ужесточены, и в добровольном порядке прекратили продажи, понимая, что не смогут обеспечить нормальные условия их содержания. Они понимают, что те условия, в которых содержатся животные сейчас, несут больше репутационных издержек - люди задают вопросы. При этом продажа животных составляет лишь 5% от общей выручки», - рассказал депутат.

Поэтому многие зоомагазины добровольно приняли решение свернуть продажу животных, чтобы не отпугивать от себя потенциальных клиентов.

«Если бы сегодня к принятому закону существовал подзаконный акт, то можно было бы прийти в любой зоомагазин, измерить вольеры, предъявить требования по доступу свежего воздуха или выгула животных, ветеринарной помощи. После чего потребовать прекратить продажу животных или закрыть магазин», - отметил Бурматов.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ об ужесточении правил продажи животных. Согласно документу, правительство будет устанавливать требования к содержанию животных в местах торговли.

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