Звериный подход: каким образом содержат животных на птичьих рынках в России

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пшек - второй питомец в семье. Предыдущий прожил всего два месяца после покупки. Эльвира Назарова присмотрела его в одном из питомников Санкт-Петербурга. Хорек стоил дешевле остальных. Заводчица объяснила низкую цену незначительным дефектом, который якобы на продолжительность жизни не повлияет. Будущую хозяйку это не смутило, и уже через несколько дней питомца отправили одного в самолете в Екатеринбург. Но в итоге Эльвира получила, что называется, кота в мешке.

«Он приехал кашлял. Я спросила, почему хорек кашляет? Она мне ответила: "Может вы наполнитель какой-то неправильный используете?". Я сказала: "Не используем никакой". Потом уже выяснилось, что у него была лимфома ювинальная. Это рак лимфатической системы», - говорит Эльвира.

А еще врожденная нефропатия и поликистоз почек. Все эти диагнозы документально подтвердили в ветеринарной клинике. Кроме того, у животного был целый букет сопутствующих заболеваний. Сразу после смерти питомца хозяйка обратилась в суд. Ее иск удовлетворили и потребовали возместить семье ущерб. Однако заводчица оспорила это решение. В итоге Эльвиру Назарову обязали возместить судебные расходы своему оппоненту. А это больше 100 тысяч рублей. Хозяйка питомца с этим не согласна.

Условия содержания животных бывают абсолютно вопиющими. Особенно в точках продаж. В социальных сетях часто всплывают видео, где пользователи обращают внимание на уход за питомцами в зоомагазинах. Собаки, кошки, попугаи могут неделями напролет находиться в не чищенных и тесных клетках.

Съемочная группа «Звезды» решила проверить, как содержат животных на самом крупном в Москве птичьем рынке. На одной из точек продают полуторамесячных котят. На рынок их привозят в запечатанных скотчем картонных коробках. Продавец распечатывает их при наших журналистах. Щенков держат в закрытом аквариуме. Некоторые безуспешно пытаются выбраться.

И здесь работают по принципу «днем деньги - вечером стулья». Документы на животных обещают предоставить после полной оплаты. Эксперты считают, что покупая таких питомцев, люди рискуют в том числе своим здоровьем.

«Есть такие болезни, которые крайне опасны и могут передаваться человеку. Одно из заболеваний - бешенство, когда сто процентов может быть летальных исход. На птичьем рынке в принципе не рекомендуется приобретать животных», - объяснил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Теперь гуманное обращение с животными должно обеспечить законодательство. Их продажа будет вестись по строгим правилам. Соответствующий указ уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Но в документе пока нет конкретики. Этим займутся в правительстве.

«Я думаю, что это возможно будет какое-то предписание. Об исправлении нарушений. Либо сейчас есть несколько статей. Это статья 5.7 об административных правонарушениях, которая говорит о том, что невозможно жестокое обращение с животными. За это предусмотрен штраф», - сказал юрист Алексей Кузнецов.

Закон начнет действовать с первого марта следующего года. Пока все, что остается желающим приобрести четвероногого друга, - быть бдительными и покупать питомцев только у заводчиков с официальными документами.