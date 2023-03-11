Цех по производству пластика горит на площади 5 тыс. кв. метров в Подмосковье

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В подмосковном поселке Колюбакино полыхает цех по производству пластика. Пламя разгорелось на площади пять тысяч квадратных метров, рухнула кровля, сообщает МЧС по Московской области.

«К месту были оперативно направлены пожарно-спасательного подразделения. По состоянию на 01:39 площадь пожара 5 000 кв.м., произошло обрушение кровли на 3 500 кв.м. Здание отдельностоящее, угрозы строениям нет», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

На месте работают пожарные. Территория предприятия оцеплена, за ограждение никого не пускают. К тушению пожара привлекаются 60 человек и 19 единиц техники. О причинах возгорания, возможных жертвах и пострадавших не сообщается.