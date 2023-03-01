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В Минэнерго РФ заявили, что у России нет задачи продавать нефть любой ценой

Анастасия Бобылева
12:42 01.03.2023
Так замминистра энергетики Сорокин прокомментировал решение о сокращении добычи нефти в марте.
В Минэнерго РФ заявили, что у России нет задачи продавать нефть любой ценой
© Фото: Lars Klemmer, dpa, Globallookpress
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Перед Москвой не стоит задача продавать нефть любой ценой только ради объема. Об этом заявил замминистра энергетики страны Павел Сорокин.

Так он прокомментировал недавнее решение о сокращении добычи ресурса на 500 тысяч баррелей в сутки в марте. Это, как утверждает вице-премьер РФ Александр Новак, должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений.

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент и Александр Валентинович Новак - это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема», - подчеркнул Сорокин, его слова приводит РИА Новости.

Ранее издание China Daily прокомментировало санкции Евросоюза на российское топливо. Автор материала отметил, что ограничения только усилили экономику РФ, однако негативно сказались на экономике стран Запада.

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