При этом экономика России стала только крепче. Запад же ждет рост инфляции, забастовок и преступности.

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Санкции против российской нефти усилили экономику России и негативно повлияли на экономику стран Запада. Об этом сообщило издание China Daily.

«Высокие цены на нефть стали благом для России и отравой для США и других стран Запада, обеспокоенных тем, что повышение цен приведет к инфляции — главному препятствию восстановления экономики», — следует из материала издания.

В издании добавили, что из-за сокращения Россией добычи нефти, рынок нефти ждет ужесточение и скачок цен на топливо. Кроме того, высокая инфляция в странах от Великобритании до Франции и Германии повлияет на реальную заработную плату, вызовет забастовки и рост преступности.

По прогнозам МВФ, российскую экономику в ближайшие два года ждет рост в отличие от экономических показателей для США и ЕС, у которых ожидается отрицательная динамика.

Ранее Россия в одностороннем порядке без консультация с ОПЕК+ приняла решение сократить ежесуточную добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Все из-за того, что РФ не будет продавать ресурс государством, которые напрямую или косвенно поддерживаю ценовые ограничения. При этом другие участники ОПЕК+ намекнули, что пока не планируют предпринимать действий по восполнению дефицита.