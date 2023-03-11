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В московской школе задержали мужчину с пистолетом и металлической тубой

Сергей Лебедев
22:22 11.03.2023
Он вел себя вызывающе и пытался пройти в помещение образовательного учреждения.
В московской школе задержали мужчину с пистолетом и металлической тубой
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Накануне в школе на улице Пестеля в Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину с травматическим пистолетом. Он пытался с оружием пройти в помещение образовательного учреждения. Отмечается, что сигнал «тревога» поступил правоохранителям, патрулирующим территорию.

Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что мужчина ввел себя вызывающе, а при себе у него была металлическая труба. При этом неизвестный успел скрыться, но его быстро нашли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Москве.

Отмечается, что задержанным оказался 29-летний житель столицы. Его передали полицейским.

Напомним, ранее в столичном МВД сообщили о задержании находящегося в федеральном розыске за тяжкие преступления уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина с пистолетом попытался скрыться.

При задержании полицейский применил табельное оружие, произведя два предупредительных выстрела в воздух. На злоумышленника составили административные протоколы. Его передали инициатору розыска в подразделение столичного главка.

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