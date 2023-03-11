В Карлсруэ полиция взяла штурмом аптеку, где неизвестный держал заложников

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе штурма нет.

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В результате штурма сотрудники полиции немецкого города Карлсруэ задержали злоумышленника, который взял заложников в аптеке. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

«В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Известие о ЧП появилось накануне вечером. Местная газета Stuttgarter Zeitung сообщала, что в заложниках находились два человека. Очевидцы отмечали, что слышали выстрелы и взрывы. По некоторым данным, захватчик требовал выкуп в размере нескольких миллионов долларов. Однако в полиции эти сведения не подтвердили.

Ранее стало известно, что неизвестные расстреляли десятки человек в церкви в Гамбурге. Немецкие средства массовой информации сообщали о 24 пострадавших и шести погибших. Полиция города в свою очередь назвала инцидент со стрельбой «массовым убийством на почве одержимости». По данным телеканала RTL, открывший огонь в итоге покончил с собой.